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Stadthäuser in Munizipalität Kobuleti, Georgien

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2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Tschakwi, Georgien
Reihenhaus
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Objektbeschreibung: Dieses moderne Stadthaus bietet eine attraktive Kombination aus Privatsp…
$246 326
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Nils Ott Real Estates
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Reihenhaus 6 zimmer in Kobuleti, Georgien
Reihenhaus 6 zimmer
Kobuleti, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Etagenzahl 2
Royal Residence Botanico ist eine Elite-Investitionsimmobilie im Resort von Chakvi, die reic…
$205 000
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Immobilienangaben in Munizipalität Kobuleti, Georgien

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