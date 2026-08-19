Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Kobuleti
  4. Kurzfristige Vermietung
  5. Wohnung

wohnungen zur Kurzzeitmiete in Munizipalität Kobuleti, Georgien

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/3
Gemütliche Wohnung in Dreamland Oasis, Chakvi, einer der besten Resort-Komplexe an der Küste…
$120
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen