  2. Georgien
  3. Munizipalität Chulo
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Munizipalität Chulo, Georgien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Chulo, Georgien
Wohnung 3 zimmer
Chulo, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 24/29
Parallel📍 Lage: Alley of Heroes, gegenüber AdjaraBet Arena, Batumi🏢 Stock: 2 Blöcke (Block A…
$155,200
Immobilienangaben in Munizipalität Chulo, Georgien

