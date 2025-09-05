Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Munizipalität Chelwatschauri
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

Brand-New house for rent in axalsofeli, near Batumi. in Achalsopeli, Georgien
Brand-New house for rent in axalsofeli, near Batumi.
Achalsopeli, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 750 m²
Etagenzahl 2
Das Haus ist voll möbliert mit modernen Möbeln, ausgestattet mit brandneuen Geräten und wurd…
$2,500
pro Monat
