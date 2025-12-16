Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Gurdschani
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Gurdschani, Georgien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Vazha Pshavela St, Georgien
Wohnung 1 zimmer
Vazha Pshavela St, Georgien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 14/27
🏙 Wohnung - Business-Class-Studio im historischen Zentrum von BatumiStille der Altstadt + Ge…
$37,400
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Vazha Pshavela St, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Vazha Pshavela St, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 20/27
🏙 Business-Class-Wohnung im historischen Zentrum von BatumiStille der Altstadt + Gehweg vom …
$59,976
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen