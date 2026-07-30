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Wohnimmobilien in Gori, Georgien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 15 zimmer in Evdoshvili St, Georgien
UP UP
Haus 15 zimmer
Evdoshvili St, Georgien
Zimmer 15
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 448 m²
Etagenzahl 2
Historisches Anwesen zum Verkauf in Central Gori, Georgia. Hohes Investitions- und Handelspo…
$257,808
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