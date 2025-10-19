Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tschakwi
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Tschakwi, Georgien

1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Tschakwi, Georgien
Villa 3 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
We present you luxurious villas in the chalk on the Black Sea coast! The construction site o…
$300,000
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
