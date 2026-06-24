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Wohnungen mit Terrasse in Tschakwi, Georgien

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studio-wohnungen
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1 Zimmer
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2 Zimmer
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 9/25
Wohnung 1+1 mit einer Fläche von 65,5 qm im 9. Stock in einem Komplex mit fertigen Infrastru…
$134,147
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