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Wohnung mit Garten kaufen in Tschakwi, Georgien

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Wohnung 2 zimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Tschakwi, Georgien
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Stockwerk 6/19
TraumlandDer Komplex auf der 1. Linie vom Meer befindet sich in Chakvi, Batumi 9 km, zum Bot…
$237,000
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Wohnung 2 zimmer in Tschakwi, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Tschakwi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Fläche 66 m²
Stockwerk 9/25
Wohnung 1+1 mit einer Fläche von 65,5 qm im 9. Stock in einem Komplex mit fertigen Infrastru…
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