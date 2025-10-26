Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Terrasse in Bakuriani, Georgien

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 6 zimmer in Bakuriani, Georgien
Ferienhaus 6 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 6
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Ferienhaus zum Verkauf in Bakuriani Fläche: 127 qm im schwarzen Rahmenzusta…
$120,000
