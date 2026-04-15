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Langfristige Miete von Villen in Autonome Republik Adscharien, Georgien

1 immobilienobjekt total found
Long-Term Villa Rental in Batumi in Shua Makhinjauri, Georgien
Long-Term Villa Rental in Batumi
Shua Makhinjauri, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
▪️ Eine atemberaubende Villa ist für langfristige Miete, auf einem 5.800 qm Anwesen umgeben …
$2,000
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