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Langfristige Miete von Büros in Autonome Republik Adscharien, Georgien

2 immobilienobjekte total found
Büro 32 m² in Batumi, Georgien
Büro 32 m²
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Etagenzahl 12
Commercial premises for rent in the new Office Center on the street. Mamuladze. Premises of …
$450
pro Monat
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Büro 25 m² in Batumi, Georgien
Büro 25 m²
Batumi, Georgien
Zimmer 1
Fläche 25 m²
Etagenzahl 12
Commercial premises for rent in the new Office Center on the street. Mamuladze. Premises of …
$400
pro Monat
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