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Langfristige Miete von Hotels in Autonome Republik Adscharien, Georgien

1 immobilienobjekt total found
Hotel for rent in Batumi in Batumi, Georgien
Hotel for rent in Batumi
Batumi, Georgien
Zimmer 25
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 6
Hotel in Batumi zu vermieten (Großbau).Anzahl der Zimmer: 25Infrastruktur• Restaurant• Lobby…
$8,333
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