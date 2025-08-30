Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. Brikama
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa
  6. Meerblick

Langfristige Miete von Villen in Brikama, Gambia

1 immobilienobjekt total found
6-Zimmer-Villa in Tujereng, Gambia
6-Zimmer-Villa
Tujereng, Gambia
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 600 m²
Stockwerk 2/2
Willkommen in der Villa Sirah, einer außergewöhnlichen Residenz, die Luxus lebt entlang der …
$4,364
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
