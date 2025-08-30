Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Villen in Brikama, Gambia

Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights in Sukuta, Gambia
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights
Sukuta, Gambia
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxury 3 Bedroom Villa with Pool in Brufut Heights, First Line with Seaview Long-term ren…
$4,545
pro Monat
6-Zimmer-Villa in Tujereng, Gambia
6-Zimmer-Villa
Tujereng, Gambia
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 600 m²
Stockwerk 2/2
Willkommen in der Villa Sirah, einer außergewöhnlichen Residenz, die Luxus lebt entlang der …
$4,364
pro Monat
Immobilienangaben in Brikama, Gambia

mit Meerblick