Häuser in Villeneuve Loubet, Frankreich

2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Villeneuve Loubet, Frankreich
Haus 5 zimmer
Villeneuve Loubet, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 800 m²
Etagenzahl 2
Antibes. In einem bewachten Wohnkomplex mit Rund-um-die-Uhr-Sicherheit bieten wir zum Verkau…
$1,30M
Immobilienagentur
ИП Риелтор без границ kz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Villa in Villeneuve Loubet, Frankreich
Villa
Villeneuve Loubet, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 431 m²
Etagenzahl 2
$1,27M
