  2. Frankreich
  3. Hochsavoyen
  4. Wohnimmobilien
  5. Schloss

Schlösser in Hochsavoyen, Frankreich

Schloss 6 Schlafzimmer in Douvaine, Frankreich
Schloss 6 Schlafzimmer
Douvaine, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 900 m²
Außergewöhnliche Burg des XIII. Jahrhunderts in Savoyen - nahe der Grenze der SchweizDas Sch…
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Hochsavoyen, Frankreich

