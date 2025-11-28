Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Savoyen
  4. Kurzfristige Vermietung
  5. Haus

Miete Häuser pro Tag in Savoyen, Frankreich

chalets
51
54 immobilienobjekte total found
Chalet 8 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 8 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Chic, contemporary and discreetly elegant, Chalet  is a property that has everything you nee…
$11,652
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Haus 15 zimmer in Courchevel, Frankreich
Haus 15 zimmer
Courchevel, Frankreich
Zimmer 15
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 212 m²
Ideally located in the picturesque village of Bellecote,Chalet Artis a truly unique property…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
A chalet for 14 people with a Scandinavian feel The chalet has a very bright and refined …
$7,772
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,494
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Les Allues, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Les Allues, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Chalet , located in the hamlet of Méribel Village, is a luxury chalet with a relaxation area…
$2,158
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 unique new chalets with top-of-the-range fa…
$2,331
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Les Allues, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Les Allues, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Chalet with services and swimming pool in Méribel Mussillon.  Chalet  is a prestigious ch…
$3,920
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Located at the end of the allée des cerisiers, 3 new, unique chalets with top-of-the-range f…
$2,331
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 7 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 7 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Chalet  is ideally located in Courchevel 1850. On the heights of Jardin Alpin, it offers qui…
$3,152
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
This luxurious chalet has been designed and built to blend harmoniously into the landscape. …
$10,880
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 7 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 7 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Located at the foot of the slopes of Courchevel Moriond, in the Belvedere district, the supe…
$3,152
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Chalet is part of the luxurious La Stelvio hamlet, a complex of four newly-built chalets in …
$2,721
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Chalet  is located in the Plantret area, only 50 meters from the nearest ski slope (Epicea).…
$1,952
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 7 Schlafzimmer in Les Allues, Frankreich
Chalet 7 Schlafzimmer
Les Allues, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Beautifully renovated chalet, with an unobstructed view of the mountain. A large terrace and…
$2,309
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 7 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 7 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
An exceptional property nestled in the heart of Courchevel 1850, the chalet Les Bruxellois b…
$23,210
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850, Les Bastidons is one of the thre…
$15,481
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Located in the Chalet du Forum residence in Courchevel 1850, Sweet Escape is a 188 sqm apart…
$1,865
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Les Allues, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Les Allues, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
The chalet, located in the hamlet of Méribel Village, is a luxury chalet with swimming pool …
$2,819
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 Schlafzimmer in Les Allues, Frankreich
Chalet 4 Schlafzimmer
Les Allues, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
The Chalet , in the privileged Mussillon area, is a family chalet in Méribel. This charming …
$2,331
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 7 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 7 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
This emblematic luxury chalet in Courchevel 1850 is located in the highly sought-after Cospi…
$13,206
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Haus 12 zimmer in Courchevel, Frankreich
Haus 12 zimmer
Courchevel, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 500 m²
Located in one of the most traditional and exclusive areas of Courchevel 1850,ChaletLa
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Les Allues, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Les Allues, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
In the heart of the Méribel valley, the hamlet of Raffort stands out for its charm and authe…
$2,819
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Come discover the Chalet Coquelicot located in the quiet area of Nogentil. Close to the Cosp…
$17,787
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Les Allues, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Les Allues, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
It is a prestigious chalet with hammam in the exclusive area of the rond-point des Pistes in…
$2,201
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 4 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 4 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Located in Courchevel 1850, in the Chenus district, Chalet is a family chalet in a peaceful …
$2,385
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 8 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 8 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Recently renovated in a style that combines elegance and mountain codes, Chalet  is a jewel …
$4,130
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Set in the heart of Les Chenus district of Courchevel 1850,  is one of the three properties …
$15,481
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
The ultimate luxury chalet  is located near the centre of Courchevel 1850. It is a chic chal…
$5,446
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 6 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 6 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
The family chalet located in the sought after neigbourhood of Chenus in Courchevel 1850, set…
$3,913
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Chalet 5 Schlafzimmer in Courchevel, Frankreich
Chalet 5 Schlafzimmer
Courchevel, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Enter in an exceptional chalet nestled in Courchevel Moriond: the Chalet  is located in a qu…
$2,060
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen