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Wohnimmobilien in Rhone, Frankreich

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Lyon
493
Villefranche sur Saone
105
Belleville en Beaujolais
45
105 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Belleville en Beaujolais, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Belleville en Beaujolais, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
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$282,731
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Wohnung 2 Schlafzimmer in LArbresle, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
LArbresle, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Neue gemütliche Wohnfläche von nur 22 Wohnungen, 5 Gehminuten vom Stadtzentrum von L'Arbrel …
$242,839
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 3
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$246,433
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Belleville en Beaujolais, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Belleville en Beaujolais, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 1
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$193,652
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 3
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$255,729
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Belleville en Beaujolais, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Belleville en Beaujolais, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 82 m²
Stockwerk 4
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$320,493
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 103 m²
Stockwerk 1
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$384,722
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 5 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 103 m²
Stockwerk 2
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$399,645
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Belleville en Beaujolais, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Belleville en Beaujolais, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
Stockwerk 3
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$298,224
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Belleville en Beaujolais, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Belleville en Beaujolais, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 3
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$235,287
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$226,108
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 3
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$233,652
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Belleville en Beaujolais, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Belleville en Beaujolais, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 4
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$214,954
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Belleville en Beaujolais, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Belleville en Beaujolais, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 90 m²
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$295,319
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Belleville en Beaujolais, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Belleville en Beaujolais, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
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Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$281,174
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 3
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$306,155
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 84 m²
Stockwerk 3
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$360,323
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 1
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$215,651
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$246,433
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$284,079
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Belleville en Beaujolais, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Belleville en Beaujolais, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 3
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$239,160
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$241,787
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 86 m²
Stockwerk 3
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$375,311
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Wohnung 3 Schlafzimmer in LArbresle, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
LArbresle, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 2
Neue gemütliche Wohnfläche von nur 22 Wohnungen, 5 Gehminuten vom Stadtzentrum von L'Arbrel …
$299,773
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Belleville en Beaujolais, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Belleville en Beaujolais, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
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$225,605
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Wohnung 3 Schlafzimmer in LArbresle, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
LArbresle, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 2
Neue gemütliche Wohnfläche von nur 22 Wohnungen, 5 Gehminuten vom Stadtzentrum von L'Arbrel …
$316,040
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$244,108
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$309,597
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$217,385
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