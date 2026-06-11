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Villa mit Garten kaufen in Okzitanien, Frankreich

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Villa 5 zimmer in 2, Frankreich
UP UP
Villa 5 zimmer
2, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 155 m²
Schöne Villa von 156?m2 mit Keller von 180?m2, auf einem Grundstück von 1161? m2 mit Pool, a…
$485,000
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Immobilienangaben in Okzitanien, Frankreich

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mit Terrasse
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