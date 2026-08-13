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Wohnimmobilien in Honfleur, Frankreich

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Schloss 7 Schlafzimmer in Honfleur, Frankreich
Schloss 7 Schlafzimmer
Honfleur, Frankreich
Schlafräume 7
Fläche 580 m²
Etagenzahl 2
Wunderbare Burg des XVIII Jahrhunderts in ausgezeichnetem Zustand (vollständige Restaurierun…
$3,77M
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