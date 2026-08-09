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Wohnungen in Oberelsass, Frankreich

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Mülhausen
73
Thann-Gebweiler
35
Thann
24
Kingersheim
18
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121 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Thann, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thann, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 1
NA | Апартаменты
$189,392
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kingersheim, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kingersheim, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Eine kleine Stadt am Stadtrand von Mulhouse, bietet Kingersheim alle Annehmlichkeiten einer …
$231,220
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mülhausen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mülhausen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$206,820
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TekceTekce
Wohnung 4 Schlafzimmer in Kingersheim, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kingersheim, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 89 m²
Stockwerk 3
Eine kleine Stadt am Stadtrand von Mulhouse, bietet Kingersheim alle Annehmlichkeiten einer …
$375,297
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mülhausen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mülhausen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 56 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$215,840
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mülhausen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mülhausen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$199,849
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mülhausen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mülhausen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$180,195
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rufach, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rufach, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Dies ist ein typisches Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Um diese architektonische Schönheit …
$342,764
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kingersheim, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kingersheim, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 1
Eine kleine Stadt am Stadtrand von Mulhouse, bietet Kingersheim alle Annehmlichkeiten einer …
$252,716
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mülhausen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mülhausen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 56 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$212,354
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thann, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thann, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
NA | Апартаменты
$205,658
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$590,832
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mülhausen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mülhausen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$195,201
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mülhausen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mülhausen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 58 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$242,839
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thann, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thann, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 1
NA | Апартаменты
$217,277
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
| Ferienwohnungen
$446,755
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thann, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thann, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 2
NA | Апартаменты
$202,173
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mülhausen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mülhausen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$176,620
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mülhausen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mülhausen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$187,141
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Colmar, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Colmar, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$579,213
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mülhausen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mülhausen, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$261,895
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thann, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thann, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
NA | Апартаменты
$196,363
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kingersheim, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kingersheim, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 1
Eine kleine Stadt am Stadtrand von Mulhouse, bietet Kingersheim alle Annehmlichkeiten einer …
$251,554
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mülhausen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mülhausen, Frankreich
Schlafräume 3
| Ferienwohnungen
$261,430
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rufach, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rufach, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 75 m²
Stockwerk 1
Dies ist ein typisches Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Um diese architektonische Schönheit …
$445,244
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rufach, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rufach, Frankreich
Schlafräume 2
Dies ist ein typisches Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Um diese architektonische Schönheit …
$357,869
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kingersheim, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kingersheim, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 2
Eine kleine Stadt am Stadtrand von Mulhouse, bietet Kingersheim alle Annehmlichkeiten einer …
$203,334
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kingersheim, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kingersheim, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Eine kleine Stadt am Stadtrand von Mulhouse, bietet Kingersheim alle Annehmlichkeiten einer …
$173,125
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mülhausen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mülhausen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$195,201
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thann, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thann, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 58 m²
Stockwerk 1
NA | Апартаменты
$189,392
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Eigenschaftstypen in Oberelsass

2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

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