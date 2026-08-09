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Wohnimmobilien in Eure, Frankreich

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Evreux
14
14 immobilienobjekte total found
Schloss 9 Schlafzimmer in Le Vieil Evreux, Frankreich
Schloss 9 Schlafzimmer
Le Vieil Evreux, Frankreich
Schlafräume 9
Fläche 850 m²
Etagenzahl 2
Normandie ist eine prächtige Burg des 17.-18. Jahrhunderts.Dieses außergewöhnliche Haus im S…
$4,01M
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Аталанта
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Trinite, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Trinite, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie den Wohnraum, der nur wenige Minuten von Schulen, Geschäften, öffentlichen Ver…
$263,000
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Wohnung 3 Schlafzimmer in La Trinite, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Trinite, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
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$344,939
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in La Trinite, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Trinite, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 4
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$212,778
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Trinite, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Trinite, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 2
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$231,281
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Wohnung 3 Schlafzimmer in La Trinite, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Trinite, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 4
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$311,392
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Wohnung 1 Schlafzimmer in La Trinite, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
La Trinite, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3
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$199,563
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Trinite, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Trinite, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 3
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$217,277
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Trinite, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Trinite, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 3
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$228,897
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Trinite, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Trinite, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
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$249,783
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Trinite, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Trinite, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 3
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$257,713
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Wohnung 3 Schlafzimmer in La Trinite, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Trinite, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 4
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$314,542
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Trinite, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Trinite, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 2
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$252,426
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Wohnung 2 Schlafzimmer in La Trinite, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
La Trinite, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 4
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$233,544
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