Penthäuser in Cannes, Frankreich

2 immobilienobjekte total found
Penthouse in Cannes, Frankreich
Penthouse
Cannes, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 750 m²
Die Kunst des Lebens zwischen Himmel und Meer – Ein außergewöhnliches Penthouse in CannesEs …
Preis auf Anfrage
Penthouse 4 zimmer in Cannes, Frankreich
Penthouse 4 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 6/6
Eine sehr schöne Wohnung an der Croisette, wunderschöner Meerblick, Ost-West-Überquerung und…
$3,24M
