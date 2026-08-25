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Wohnungen in Calvados, Frankreich

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Bayeux
73
Caen
56
Ifs
8
Lisieux
4
133 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ifs, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ifs, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
$352 896
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Trouville sur Mer, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trouville sur Mer, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Auf den Höhen des Badeortes von Trouville bietet Ihnen ein außergewöhnlicher Wohnraum 16 Apa…
$602 858
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
| Ferienwohnungen
$456 085
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 1 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$294 661
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
| Ferienwohnungen
$276 883
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$446 674
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
| Ferienwohnungen
$383 431
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$358 043
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
| Ferienwohnungen
$354 743
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$369 313
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$404 659
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$285 830
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$395 817
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$240 632
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$360 541
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
| Ferienwohnungen
$424 098
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$235 984
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ifs, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ifs, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
$355 684
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$264 602
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
| Ferienwohnungen
$314 274
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$363 678
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
| Ferienwohnungen
$354 232
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
| Ferienwohnungen
$369 011
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$360 309
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Trouville sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trouville sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Auf den Höhen des Badeortes von Trouville bietet Ihnen ein außergewöhnlicher Wohnraum 16 Apa…
$602 858
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ifs, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ifs, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 2
$187 532
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$438 761
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$490 385
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$282 693
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
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Fläche 38 m²
| Ferienwohnungen
$375 576
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Eigenschaftstypen in Calvados

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Calvados, Frankreich

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