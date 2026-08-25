Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Calvados
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Calvados, Frankreich

;
Bayeux
73
Caen
70
Lisieux
9
Ifs
8
152 immobilienobjekte total found
Schloss 7 Schlafzimmer in Deauville, Frankreich
Schloss 7 Schlafzimmer
Deauville, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Luxusburg des XIX Jahrhunderts mit Pferdedomäne ✨Nur 2 Stunden von Paris und 20 Minuten von …
$6,56M
Eine Anfrage stellen
Schloss 6 Schlafzimmer in Lisieux, Frankreich
Schloss 6 Schlafzimmer
Lisieux, Frankreich
Schlafräume 6
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Ein elegantes Schloss. Normandie, 1p20 von Paris, 40min Deauville.Jagd Manoir Louis XV.Wohnf…
$3,14M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Schloss 15 zimmer in Chemin Launay, Frankreich
Schloss 15 zimmer
Chemin Launay, Frankreich
Zimmer 15
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 300 m²
Wetville Castle - Normandie, FrankreichAußergewöhnlich Eleganz im Herzen der NormandieNur ei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ifs, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ifs, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
$352 896
Eine Anfrage stellen
Villa in Le Palais, Frankreich
Villa
Le Palais, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 110 m²
| Home
$732 004
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Trouville sur Mer, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Trouville sur Mer, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Auf den Höhen des Badeortes von Trouville bietet Ihnen ein außergewöhnlicher Wohnraum 16 Apa…
$602 858
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
| Ferienwohnungen
$456 085
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$294 661
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
| Ferienwohnungen
$276 883
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$446 674
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
| Ferienwohnungen
$383 431
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$358 043
Eine Anfrage stellen
Villa in Le Palais, Frankreich
Villa
Le Palais, Frankreich
Schlafräume 6
Fläche 127 m²
| Home
$812 176
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
| Ferienwohnungen
$354 743
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$369 313
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$404 659
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$285 830
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$395 817
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$240 632
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$360 541
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
| Ferienwohnungen
$424 098
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$235 984
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ifs, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ifs, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
$355 684
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$264 602
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
| Ferienwohnungen
$314 274
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$363 678
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
| Ferienwohnungen
$354 232
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sommervieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sommervieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
| Ferienwohnungen
$369 011
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Caen, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Caen, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$360 309
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Trouville sur Mer, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Trouville sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Auf den Höhen des Badeortes von Trouville bietet Ihnen ein außergewöhnlicher Wohnraum 16 Apa…
$602 858
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Calvados

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Calvados, Frankreich

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen