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Wohnungen mit Swimmingpool in Beausoleil, Frankreich

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Avenue Prince Rainier III Monaco, Frankreich
Wohnung 5 zimmer
Avenue Prince Rainier III Monaco, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Stockwerk 1/4
Ideal gelegen, liegt die Residenz 15 Gehminuten von Monaco entfernt. Die Residenz verfügt üb…
$1,87M
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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