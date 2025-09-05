Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Unterelsass
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Unterelsass, Frankreich

1 immobilienobjekt total found
Hotel 400 m² in Straßburg, Frankreich
Hotel 400 m²
Straßburg, Frankreich
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum, neben dem Restaurant. Die Zimmer sind mehrere Monat…
$772,141
Bauherr
Premiumazur
Sprachen
Русский, Français
