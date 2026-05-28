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Wohnungen mit Swimmingpool in Antibes, Frankreich

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1 Zimmer
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3 Zimmer
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4 Zimmer
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Route du Bord de Mer, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Route du Bord de Mer, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/4
An apartment with a terrace in an elite residence with a pool and garden, close to the sea a…
$455,552
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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