  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Vuorela
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Vuorela, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Siilinjarvi, Finnland
Haus 4 zimmer
Siilinjarvi, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$185,440
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
