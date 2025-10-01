Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Büroräumen in Vantaa, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Büro 88 m² in Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Büro 88 m²
Verwaltungsgemeinschaft Helsinki, Finnland
Fläche 88 m²
Stockwerk 1/6
Kontaktieren Sie den Vertreter von Habita, um weitere Informationen über diese Einrichtung z…
$351,249
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
