Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Vaasa
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Langfristige Miete von wohnungen in Vaasa, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Vaasa sub region, Finnland
Wohnung 4 zimmer
Vaasa sub region, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/4
Suchen Sie eine größere, möblierte Wohnung im Zentrum von Vaasa? Diese Wohnung könnte eine g…
$1,862
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen