Häuser in Uurainen, Finnland

2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Uurainen, Finnland
Haus 5 zimmer
Uurainen, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 194 m²
Stockwerk 1/2
Geräumig 194 m2 Home auf einem 1.76 ha Anwesen – Stille und Funktionalität in der Natur Ein…
$230,641
Immobilienagentur
Ferienhaus 3 zimmer in Uurainen, Finnland
Ferienhaus 3 zimmer
Uurainen, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/2
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$99,219
