  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Tuusula
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Tuusula, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 7 zimmer in Tuusula, Finnland
Haus 7 zimmer
Tuusula, Finnland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 181 m²
Stockwerk 1/2
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$460,818
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
