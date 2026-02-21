Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Tohmajarvi
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Tohmajarvi, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Villa 2 zimmer in Sakaniemi, Finnland
Villa 2 zimmer
Sakaniemi, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/2
Eine zweistöckige Villa aus handgeschnitzten Rundholz, renoviert und mit Interieur im modern…
$186,266
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
