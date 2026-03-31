Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Tervola
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Tervola, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Tervola, Finnland
Villa 3 zimmer
Tervola, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
Loghaus in Naturfrieden in Louella — großes privates Grundstück, nur ca. 40 min von Rovaniem…
$56,635
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen