  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Südösterbotten
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Südösterbotten, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Seinajoki sub region, Finnland
Haus 6 zimmer
Seinajoki sub region, Finnland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$1,179
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
