  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Siuntio
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Siuntio, Finnland

Haus 4 zimmer in Saunaniemi, Finnland
Haus 4 zimmer
Saunaniemi, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Stockwerk 3/3
Suchen Sie ein Ferienhaus oder ein Haus, das in der Nähe einer Vielzahl von Sportanlagen, Na…
$922,866
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
