Wohnungen am See in Siilinjarvi, Finnland

Wohnung 3 zimmer in Siilinjarvi, Finnland
Wohnung 3 zimmer
Siilinjarvi, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 3/5
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$272,318
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
