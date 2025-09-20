Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Siikajoki
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Schwimmbad

Cottages mit Swimmingpool in Siikajoki, Finnland

Ferienhaus 2 zimmer in Karinkanta, Finnland
Ferienhaus 2 zimmer
Karinkanta, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/1
Wir haben ein wunderschönes Ferienhaus zum Verkauf in Siikajoki Karinkannta, direkt am Meer!…
$111,405
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Immobilienangaben in Siikajoki, Finnland

