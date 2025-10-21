Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Salla
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Salla, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Salla, Finnland
Villa 5 zimmer
Salla, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Stockwerk 1/2
Are you looking for a unique combination of natural tranquility and quality living? This stu…
$232,502
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
