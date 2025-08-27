Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Ranua
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Häuser am See in Ranua, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Ranua, Finnland
Haus 6 zimmer
Ranua, Finnland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Stockwerk 1/1
Dieses freistehende, charmante Haus am Mondsee von Ranua ist ohne neue Bewohner. Darüber hin…
$115,315
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen