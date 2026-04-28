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Häuser in Raakkyla, Finnland

2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Raakkyla, Finnland
Haus 4 zimmer
Raakkyla, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Stockwerk 1/1
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International real estate agency Habita
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Villa 4 zimmer in Raakkyla, Finnland
Villa 4 zimmer
Raakkyla, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/1
Villa Piranniemi — Wunderschöne Ferienwohnung 50km von Joensuu am Ufer des Sees Suuri-Onkamo…
$114,291
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