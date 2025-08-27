Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am See in Posio, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Ahola, Finnland
Haus 6 zimmer
Ahola, Finnland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/1
Posio ist von atemberaubenden Landschaften umgeben und ist ein schönes und persönliches Zuha…
$108,326
