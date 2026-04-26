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Wohnimmobilien in Polvijarvi, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 1 zimmer in Solansaari, Finnland
Ferienhaus 1 zimmer
Solansaari, Finnland
Zimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/1
Die auf dem Felsen von Leppäsaari gebaute atmosphärische Blockhütte wurde ursprünglich von L…
$64,438
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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