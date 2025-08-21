Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Pargas
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Pargas, Finnland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 1 zimmer in Nagu, Finnland
Ferienhaus 1 zimmer
Nagu, Finnland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/2
Komfortabler Freizeitplatz im ländlichen Nauvo für ganzjährige Nutzung. Mein 3230m2 flaches …
$102,987
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen