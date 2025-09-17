Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Cottages am See in Paijat Hame, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 6 zimmer in Sorronniemi, Finnland
Ferienhaus 6 zimmer
Sorronniemi, Finnland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 139 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$634,526
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Immobilienangaben in Paijat Hame, Finnland

