  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Nurmon kirkonkyla
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Nurmon kirkonkyla, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Nurmon kirkonkyla, Finnland
Haus 5 zimmer
Nurmon kirkonkyla, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Stockwerk 1/2
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$494,409
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
