  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Nordösterbotten
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus

Langfristige Miete von Häuser in Nordösterbotten, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Raahe, Finnland
Haus 3 zimmer
Raahe, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/1
Kontaktieren Sie den Vertreter von Habita, um weitere Informationen über diese Einrichtung z…
$764
pro Monat
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
