  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Naantali
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Naantali, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Naantali, Finnland
Haus 4 zimmer
Naantali, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Stockwerk 1/1
Do you dream of a seaside home in your own peace, yet close to the city and services? This …
$1,04M
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
